Radwege, Parkplätze & Co.: Augsburger sehen Verkehrspolitik kritisch

Der Augsburger Christian Hager vom Fachforum Verkehr der Lokalen Agenda 21 sieht es anders: "Für ein Mehr an Lebensqualität und Klimaschutz in Augsburg gibt es schon seit vielen Jahren Ziele. Diese kamen unter Öffentlichkeitsbeteiligung zustande und wurden vom Stadtrat beschlossen." Ziele seien mehr umweltfreundliche Mobilität und eine Reduzierung des Autoverkehrs durch eine Stärkung der Alternativen. "Die Aufgabe, eine noch lebenswertere Stadt und mehr Klimaschutz zu schaffen, muss auch von jedem beantwortet werden, der 'seinen' Parkplatz im öffentlichen Raum erhalten haben möchte."



Nur mal zur Info: Die meisten Hausbesitzer bzw. Wohnungsbesitzer mussten eine Ablöse für nicht vorhandene Parkplätze an die Stadt Augsburg bezahlen......... Geld, das die Stadt Augsburg gerne genommen hat. Nur Parkplätze hat sie in den seltensten Fällen geschaffen. Übrigens hat die Stadt Augsburg von den Besitzern der Altstadthäusern schon 2 mal kassiert. Einmal im Zuge der Abgabe für nicht vorhandene Stellplätze, zwischen 2012 und 2016 dann nochmal für den Abschluß der Sanierung in der Altstadt. Schon zwischen 1980 und 1990 wurden massiv Parkplätze in der Altstadt "eingespart", um das ganze Viertel für die Anwohner lebenswerter zu machen. Dafür wurde den Hausbesitzern dann auch eine ordentliche Rechnung serviert ......Die AZ berichtete damals übrigens darüber - aber was interessiert schon das dumme Geschwätz von gestern?

Antworten Melden Permalink