Augsburg

vor 46 Min.

Raus aus der Politik: Das macht Augsburgs Ex-OB Kurt Gribl heute

Plus Du wirst nie deine Ruhe haben, hatten ihm Menschen prophezeit, als Augsburgs ehemaliger Oberbürgermeister seinen Rücktritt verkündete. Doch Kurt Gribl hat den Schritt in sein neues Leben geschafft.

Von Ina Marks

Die Zeiten, in denen die Schranke am Verwaltungsgebäude hochging, wenn der silberfarbene Mercedes-Bus mit dem Oberbürgermeister im Fond heranfuhr, sind vorbei. Kurt Gribl muss sich jetzt genauso an der Pforte für einen Termin bei der Stadt anmelden, wie jeder andere Bürger auch. Schließlich ist er seit über einem Jahr nicht mehr Oberbürgermeister. „Das ist okay, ich würde es gar nicht anders wollen“, sagt Gribl und lacht. „Komisch ist es aber manchmal schon noch.“ Seit dem Rückzug aus der Politik hat sich in Gribls Leben viel geändert. Da geht es um Kleinigkeiten wie den eigenen Haushalt oder Baumarkt-Besuche. Eine Veränderung aber ist für den 56-Jährigen essentiell.

