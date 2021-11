Augsburg

18:00 Uhr

Razzien in Nutzhanf-Läden: Augsburger Händler fühlen sich drangsaliert

Plus Geschäfte mit Nutzhanf-Produkten gibt es mittlerweile in vielen Städten, auch in Augsburg. Warum die Händler auf eine Legalisierung von Cannabis hoffen.

Von Ina Marks

In den Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP geht es auch um die Legalisierung von Cannabis. Zwei Einzelhändler mit Geschäften in Augsburg sind auf das Ergebnis besonders gespannt: Kerstin Heiringhoff betreibt in der Jakoberstraße ihren Hanfstadel, Wenzel Cerveny Hanf-Bioläden in der Steingasse und im Heliocenter am Bahnhof. Obwohl sie ausschließlich Produkte aus legalem Nutzhanf verkaufen, wie sie versichern, begegneten sie immer wieder Vorurteilen, Drogendealer zu sein. Vor allem von staatlicher Seite. Beide haben bereits Polizei-Razzien erlebt. Sowohl Cerveny als auch Heiringhoff sind empört über das massive Vorgehen gegen sie.

