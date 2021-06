Augsburg

Regenbogenfahne: Oberhauser Kirchen zeigen Flagge für Homosexuelle

Vor der Kirche St. Peter und Paul in Oberhausen hängt die Regenbogenfahne.

Plus Die Idee zu den Regenbogenfahnen kommt von ehrenamtlichen Katholiken. Sie stoßen mit ihrem Wunsch bei Pfarrer Bernd Weidner auf offene Ohren.

Von Andrea Baumann

Als im Mai deutschlandweit katholische Geistliche unter den Leitworten #liebegewinnt und #mutwilligSegnen homosexuelle Paare segneten und damit gegen den Vatikan rebellierten, blieb es in Augsburg diesbezüglich sehr ruhig. Auch Pfarrer Bernd Weidner, der in den Stadtteilen Oberhausen und Bärenkeller vier Gemeinden betreut, musste sich damals nicht überlegen, ob er gegen das Segnungsverbot gleichgeschlechtlicher Paare verstoßen sollte. Bislang sei dieser Wunsch an ihn noch nicht herangetragen worden, sagt er. Eine Meinung dazu hat er aber.

