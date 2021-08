Reihentests und Impfteams: Augsburg startet Impfkampagne für Schulen

Plus Die Stadt Augsburg wirbt unter Schülern für die Corona-Impfung. Bei Bedarf sollen Impfteams in Schulen kommen. Das müssen Eltern von Kindern über zwölf Jahren wissen.

Noch sind Schulferien. Auch wenn der Unterricht erst am Dienstag, 14. September, beginnt, stellt sich schon jetzt die Frage, wie die Corona-Pandemie den Schulbetrieb beeinflusst. Neben den regelmäßigen Tests, die es bereits im vergangenen Schuljahr gegeben hat, setzt die Stadt Augsburg darauf, dass sich mehr Schülerinnen und Schüler impfen lassen. Möglich ist dies ab dem Alter von zwölf Jahren. Die Stadt startet eine Kampagne. Geplant sind Reihentestungen im Impfzentrum. Denkbar ist zudem, dass mobile Impfteams direkt an die Schulen fahren. Wie die Abläufe mit Schulen und Eltern koordiniert werden, dazu laufen die Vorbereitungen.