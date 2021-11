Augsburg

06:30 Uhr

Renovierung: Die Frère-Roger-Schule kehrt zurück nach Oberhausen

Frere-Roger-Schule kehrt zurück in das sanierte Schulgebäude in Augsburg-Oberhausen.

Plus Nach drei Jahren Umbauzeit konnten die Schüler des Förderzentrums wieder in das renovierte Gebäude ziehen. Das Schulhaus ist an die Bedürfnisse der Jugendlichen angepasst.

Von Lara Reile

Rund drei Jahre lang, seit 2018, wurde das Frère-Roger-Förderschulzentrum renoviert. Das 40 Jahre alte Gebäude hatte nach einer Neuerung der Brandschutzverordnung den Vorgaben nicht mehr entsprochen. Diese Woche konnten die Schülerinnen und Schüler nun wieder in den Bau in der Prälat-Bigelmaier-Straße in Oberhausen zurückkehren. Für die Dauer des Umbaus waren sie und das Lehrerkollegium in das ehemalige Berufsschulzentrum Neusäß umgezogen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen