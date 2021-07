Augsburg

"Resk"-Graffitis in Augsburg: 28-Jähriger steht vor Gericht

Graffiti-Sprayer richten in Augsburg immer wieder einen erheblichen Schaden an.

Plus Mit seinen Graffiti soll er in Augsburgs Innenstadt einen Gesamtschaden von rund 22.000 Euro angerichtet haben. Warum der Prozess gegen einen 28-Jährigen am Amtsgericht ausgesetzt wird.

Von Michael Siegel

"Resk" lautet ein farbiger Schriftzug, der seit Mitte 2018 dutzendfach in der Augsburger Innenstadt auf Wänden, Toren, Schaltkästen zu lesen ist. Dann wird im Sommer 2019 ein heute 28-Jähriger erwischt, er soll für die sogenannten "Tags", eine Art Signatur, verantwortlich sein.

