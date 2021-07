Augsburg

vor 11 Min.

Restaurantchef hörte als Ersthelfer bei Spielplatz-Unfall "Schreie voller Angst"

Plus Als ein Baum auf einem Augsburger Spielplatz auf eine Mutter und ihr Kind stürzt, sind Ersthelfer wie Alfon Tanushi zur Stelle. Den Gastronomen lassen die Bilder nicht los.

Von Ina Marks

Die entsetzlichen Bilder tauchen in Alfon Tanushis Kopf auf, sie lassen sich nur schwer vertreiben. Immer wieder sieht der 45-Jährige das kleine, blonde Mädchen, das wie eine Puppe unter dem mächtigen Baumstamm liegt. Dass es seinen schweren Verletzungen erlegen ist, ist für ihn schwer zu verarbeiten. Der Chef des Augsburger Restaurants "Il Gladiatore" sowie sein Bruder und drei Mitarbeiter waren mit die Ersten, die am vergangenen Samstag bei der Tragödie auf dem Spielplatz in Oberhausen zu Hilfe eilten. In den beiden Tagen danach, sagt er, habe Hochbetrieb im Restaurant geherrscht. "Da hatten wir keine Zeit, nachzudenken. Wir waren abgelenkt. Erst jetzt realisiere ich allmählich, was passiert ist." Vergangene Nacht habe er schlecht geschlafen, war bis morgens wach. "Es war das Schlimmste, das ich erlebt habe."

