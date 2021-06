Rettungswagen stellt flüchtenden Jugendlichen

Der 17-Jährige hatte mit zwei weiteren Jugendlichen versucht, in Augsburg ein Fahrrad zu stehlen.

In der Fahrradstadt Augsburg mit dem Rad unterwegs sein zu wollen, ist grundsätzlich ein richtiges Anliegen. Wenn man wie ein 17-Jähriger am Sonntag das Rad aber stehlen will, sieht die Sache anders aus. Die Besatzung eines Rettungswagens beobachtete gegen 1.45 Uhr, wie der 17-Jährige mit zwei weiteren Personen im Bereich der Ulmer Straße an abgesperrten Fahrrädern herumhantierte. Die Männer brachen von einem der Räder den Fahrradständer ab und versuchten, damit die Schlösser aufzudrehen.

Als die Rettungswagen-Besatzung die Jugendlichen ansprach, flohen sie zu Fuß vom Tatort. Der Rettungswagen verfolgte den 17-Jährigen und stellte ihn. Die beiden anderen Jugendlichen konnten laut Polizei fliehen. Der 17-Jährige wurde anschließend der zuständigen Streife übergeben. Auf der Dienststelle wurde er an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Der junge Mann muss sich nun wegen des versuchten Fahrraddiebstahls verantworten. (nip)