Riesiger Andrang: Impfzentrum in Augsburg muss Menschen wegschicken

Das Impfzentrum in Augsburg ist am Samstag regelrecht überrannt worden, 1000 Menschen standen bis neun Uhr an der Messe an. Auch die anderen Standorte sind betroffen.

Die Kapazitäten des Augsburger Impfzentrums an der Messe waren bereits gegen neun Uhr morgens für den gesamten Samstag erschöpft. Rund 1000 Menschen standen da bereits für eine Corona-Impfung an, die Schlange reichte bis zur Straßenbahnhaltestelle. Der Leiter des Impfzentrums, Stephan Hampel, bat die Augsburgerinnen und Augsburger daher darum, heute nicht mehr zum Impfzentrum zu kommen. Das gelte auch für die Außenstandorte in der Maximilianstraße, an der FH und in Oberhausen.

Die Polizei unterstützte die Verantwortlichen am Impfzentrum an der Messe und sperrte die Zufahrt zum Parkplatz am Morgen ab, um einen weiteren Andrang zu vermeiden. Wer sich bereits für eine Impfung angestellt hat, muss mit einer mehrstündigen Wartezeit rechnen. An der Messe hatte um acht Uhr eine Impfaktion ohne Termin begonnen - mit einem derart großen Andrang zur Erst-, Zweit- und Booster-Impfung hatte man offenbar nicht gerechnet.

