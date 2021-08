Rollerfahrer lässt Fahrzeug liegen und flüchtet zu Fuß

Die Polizei wollte ihn in Kriegshaber kontrollieren. Gegen eine Person laufen jetzt Ermittlungen.

Am Dienstag gegen 16 Uhr stellte eine Streifenbesatzung in der Bürgermeister-Ackermann-Straße in Kriegshaber ein Kleinkraftrad fest, welches offensichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war.

Als der Fahrer kontrolliert werden sollte, flüchtete dieser in die Familie-Einstein-Straße. Das Kleinkraftrad ließ er mit laufendem Motor in einem Durchgang zurück und flüchtete zu Fuß. Im Verlauf der Fahndung wurde von der Polizei eine Person festgestellt, deren Beteiligung geprüft wird. Das Kleinkraftrad war offenbar gestohlen und wurde sichergestellt. (möh)

