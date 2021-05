Rucksack mit wertvollem Inhalt gestohlen

Wie ärgerlich: Ein Mann hat seinen Rucksack auf dem Parkplatz eines Supermarktes vergessen. Als er zurückkehrte, war der Rucksack weg.

Der Vorfall passierte bereits am Samstag gegen 20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes und eines Modegeschäfts in der Lechhauser Straße. Als der Mann mit seinen Einkäufen aus dem Supermarkt kam und diese in sein Auto laden wollte, musste er im Pkw erst einmal Platz schaffen. Dazu nahm er den Rucksack aus dem Auto, vergaß ihn jedoch und fuhr nach Hause.

Erst dort bemerkte er sein Missgeschick, er fuhr sofort zum Parkplatz zurück. Allerdings war der Rucksack nicht mehr da. In ihm befanden sich laut Polizei unter anderem mehrere hundert Euro Bargeld, ein Notebook und der Geldbeutel. Es handelte sich um einen schwarz/roten Notebook-Rucksack. Der Beuteschaden wird mit circa 1300 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2110. (ina)