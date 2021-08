Augsburg

vor 41 Min.

Rückschlag für Regio-Takt: Nahverkehr mit Zügen kommt weiterhin nicht in Fahrt

Auf den Schienen in der Region geht es eng zu. Fernzüge, Regionalzüge und Güterzüge kommen sich in die Quere.

Plus Die Idee, die Bahn in Augsburg als innerstädtisches Verkehrsmittel zu stärken, bekommt einen Dämpfer. Warum eine Verdichtung des Taktes derzeit nicht absehbar ist.

Von Stefan Krog und Andreas Alt

Die Stärkung der Bahn als innerstädtisches Verkehrsmittel in Augsburg wird auf sich warten lassen: Nachdem seit mehr als zehn Jahren Nahverkehrszüge des S-Bahn-ähnlichen "Regio-Schienen-Taktes" zum großen Teil die Bahnhöfe Hochzoll, Haunstetter Straße, Hauptbahnhof und Oberhausen in einer Linie und umsteigefrei anfahren, ist eine Verdichtung des Taktes auf dieser innerstädtischen "Stammstrecke" von Ost nach West vorläufig nicht mehr absehbar. Aktuell können Fahrgäste zu Spitzenzeiten alle zehn Minuten einen Zug nehmen und die Strecke im besten Fall in weniger als zehn Minuten zurücklegen - deutlich schneller als mit allen anderen Verkehrsmitteln.

