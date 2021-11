Augsburg

vor 16 Min.

Rund 270 Augsburger Polizisten sollen in ein neues Gebäude ziehen

So soll das neue Gebäude der Polizeiinspektion Augsburg-West aussehen.

Plus Im Westen der Stadt soll der zweitgrößte Standort der Augsburger Polizei entstehen. Das Geld für den Baustart ist da - und es gibt einen geplanten Einzugstermin.

Von Jörg Heinzle

Gesprochen wird davon bereits seit mehr als zehn Jahren, nun aber wird der Neubau eines großes Polizeireviers im Augsburger Westen immer konkreter. Noch hat der Bau zwar nicht begonnen. Aber das Geld ist bewilligt, es gibt konkrete Planungen - und bereits einen groben Einzugstermin. Im Spätsommer oder Herbst 2025 sollen die Polizistinnen und Polizisten in das neue Gebäude einziehen. Es soll Platz für rund 270 Beamte bieten. Von außen wird das Gebäude, das an der Bürgermeister-Ackermann-Straße entstehen soll, aussehen wie andere Bürogebäude auch. Vorgesehen ist eine Fassade mit Ziegel-Fertigteilen in rötlichem Farbton, durchbrochen von schmalen Fenstern. Doch der "normale" Eindruck täuscht: Es gibt besondere Anforderungen, die dieses Polizeigebäude erfüllen muss.

