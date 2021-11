SPD-Vorsitz: Dirk Wurm folgt auf Ulrike Bahr

Plus Die Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr trat nicht mehr an. Welches Ergebnis ihr Nachfolger Dirk Wurm bei der parteiinternen Abstimmung bekam.

Der ehemalige Ordnungsreferent und 2020er-OB-Kandidat Dirk Wurm ist der neue Vorsitzende der Augsburger SPD. Er wurde am Samstag bei einem Parteitag im Hubertushof gewählt. Wurm, 42, folgt auf Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr, 57, nach, die sich nicht mehr zur Wahl stellte, nachdem Teile des Vorstands im Vorfeld deutlich signalisierten, einen Wechsel an der Parteispitze zu wünschen.