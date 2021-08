STAC-Festival findet dieses Jahr auf dem Elias-Holl-Platz statt

Das Festival findet dieses Jahr als Open Air mitten in der Stadt statt. Der Organisator sucht nach einem festen Veranstaltungsort in Augsburg.

Für Thomas Walk, der das STAC-Festival leitet, geht ein Traum in Erfüllung. Der Jongleur und Entertainer wird am Sonntag auf dem Elias-Holl-Platz auf der Bühne stehen. Bereits vor acht Jahren trat er beim Straßenkunst-Festival La Strada dort auf - nun findet sein eigenes Festival von Freitag, 13. August, bis Sonntag, 15. August, dort als Open Air statt. Walk hat das Festival - das sich aus den Anfangsbuchstaben von Street-Academy ableitet - vor neun Jahren aus der Taufe gehoben, um Künstlern eine Plattform zu geben.

In den vergangenen Jahren fand das Festival im Reese-Theater statt. Seit das Theater auf dem Gelände der ehemaligen Reese-Kaserne abgerissen wurde, fehlt den Künstlerinnen und Künstlern eine feste Anlaufstelle. "Wir sind auf der Suche nach einer neuen Location in Augsburg. Im der Region treten wir auch mit verschiedenen Sparten auf und waren mit unserem Festival etwa schon in Gessertshausen, Königsbrunn und Friedberg zu Gast", berichtet Walk. Für den Organisator hat sein Festival den Charakter einer "sehr professionellen Open Stage". Dort treten Personen in den Sparten Tanz, Akrobatik, Artistik, Jonglage, Zauberei und Musik auf.

STAC-Festival: Der Freitagabend ist bereits ausverkauft

Im Verlauf der Jahre hätten immer mehr regionale Künstler angefragt, ob sie auch beim STAC-Festival auftreten könnten. Das sei das Erfolgsrezept des kleinen Festivals: "Das ist wie ein Schneeballeffekt. Wir haben eine sehr hohe Dichte an Künstlern. Auf insgesamt 250 Mitwirkende kommen auf dem Elias-Holl-Platz coronabedingt 600 Zuschauer.

Jeder Künstler bringt natürlich schon Freunde und Familie mit", erklärt Thomas Walk. So kommt es, dass die "Fantastic Dance Show" am Freitagabend bereits ausverkauft ist. Dort treten Tanzgruppen aus ganz Süddeutschland auf und zeigen Choreografien aus den Bereichen Hip-Hop, Streetdance, Showtanz, Ballett, orientalischem Bauchtanz und weiteren Stilrichtungen.

Neue Augsburger Musikfestivals für 2022 werden vorgestellt

Für die Fantastic Dance Show am Samstag, 14. August, 15 Uhr (Einlass: 14 Uhr), gibt es noch Karten für je sechs Euro. Es werden Auftritte aus den Bereichen Showtanz, Hip-Hop, Poledance, Tribal Fusion und weiteren Tanzrichtungen geboten. Am Samstagabend wird ab 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr) ein Musik-Community-Event geboten. Der Eintritt ist frei - eine Reservierung ist erforderlich. An dem Abend können Interessierte die Konzepte von zwei neuen Musikfestivals kennenlernen, die für 2022 in den Startlöchern stehen. Mit dem "Mammut-Festival" und dem "Rockafreeze" wollen die Organisatoren um Veranstalter Thomas Walk die regionale Rock- und Metal-Szene aufmischen. Abgerundet werde der Abend mit einem interaktiven Musikquiz zum Mitmachen.

Am Sonntag, 15. August, findet um 14 Uhr (Einlass: 13 Uhr) eine Family-Dance-Show statt. Junge Tanztalente von vier bis 14 Jahren zeigen bei dieser Tanzshow ihr Können. Der Eintritt kostet sechs Euro. Jongleure, Zauberer, Straßenkünstler und Artisten sind am Sonntagabend, 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr), an der Reihe. Beim "Königszauber" (Eintritt: neun Euro) tritt auch Thomas Walk mit weiteren Straßenkünstlern aus der Region auf. Tickets gibt es im Internet unter der Adresse www.stac.festival.de.