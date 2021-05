Augsburg

vor 16 Min.

Sanierung: Verrostete Stahlträger machen Augsburger Stadtbad Probleme

Plus Im Stadtbad, Augsburgs ältestem Schwimmbad, stehen weitere Sanierungsmaßnahmen an. Die Kosten sind noch unklar, doch womöglich muss die Sanierung in mehrere Abschnitte aufgeteilt werden.

Von Stefan Krog

Das Alte Stadtbad muss in den kommenden Jahren weiter saniert werden, nachdem die Stahlträger im Mauerwerk der Schwimmhalle angerostet sind. Die Standsicherheit, so ein Untersuchungsbericht, sei zwar gewährleistet, gleichwohl werde man in den Schwimmhallen etliche tragenden Stahlteile freilegen, sandstrahlen und mit einem Korrosionsschutz versehen müssen.

