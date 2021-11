Augsburg

06:30 Uhr

Sanierungsfall: Das Augsburger Bischofshaus weist große Schäden auf

Plus Das denkmalgeschützte Augsburger Bischofshaus ist marode. Eine Ursache ist wohl der Verkehr in der engen Domkurve. Was bedeutet das für andere Gebäude?

Von Eva Maria Knab

Marodes Holz im Dachstuhl, Risse in der Fassade und ein wackeliger Erker. Am historischen Augsburger Bischofshaus sind die Schäden in der Bausubstanz so umfangreich, dass es dringend saniert werden muss. Dass der Jahrhunderte alte Bau zu einem großen Sanierungsfall wird, hat mehrere Gründe. Einer hängt mit dem Standort des Gebäudes in der Kurve am Dom zusammen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

