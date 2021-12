Schäden durch Sturm: Teil der Frauentorstraße bleibt vorerst gesperrt

Nachdem der Sturm an einem Haus an der Augsburger Frauentorstraße Dachziegel und Putz gelöst hat, bleibt ein Teil der Straße weiter gesperrt.

Die Frauentorstraße in der Nähe des Doms bleibt vorerst für den Straßen- und Trambahnverkehr teilweise gesperrt. Betroffen davon ist laut Polizei der Abschnitt von der Hausnummer 24 bis zur Höhe der Jesuitengasse. Wie berichtet, hatte der Sturm am Dienstag Dachziegel und Putz von einem Haus an der Ecke Frauentorstraße/Karmelitengasse gelöst. Die Teile fielen auf die Frauentorstraße.

Frauentorstraße in Augsburg bleibt nach Sturm weiter gesperrt

Derzeit bestehe weiterhin die Gefahr, dass Menschen durch herabfallende Gegenstände verletzt werden könnten, berichtet die Polizei. Der Hausbesitzer hat demnach die notwendigen Reparaturarbeiten bereits angestoßen. Dennoch müsse mit einer Sperrung von mehreren Tagen gerechnet werden. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer, den Bereich entsprechend zu umfahren. Fußgänger können die Straße aktuell eingeschränkt passieren. (ina)

