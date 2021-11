Augsburg

vor 52 Min.

Schärfere Regeln: Sind Augsburger Clubs wirklich Corona-Treiber?

Plus Discos und Bars stehen in Verdacht, Corona-Hotspots zu sein. In Augsburg gibt es bislang wenig bekannte Fälle - allerdings werden Kontakte nicht mehr genau nachverfolgt.

Von Miriam Zissler

Clubs und Bars gelten als Corona-Hotspots. Das Robert-Koch-Institut sieht das so - und auch eine Auswertung der Luca-App zur Kontaktnachverfolgung scheint das zu belegen. Sind die Clubs auch in Augsburg ein Problem und heizen die Verbreitung des Virus an? Auf den ersten Blick nicht. Der Augsburger Umwelt- und Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne) sagt, sie spielten beim Infektionsgeschehen "keine große Rolle". Wenn man genauer hinschaut, wird allerdings auch klar: Man weiß es einfach nicht genau. Auch deshalb nicht, weil die Kontaktnachverfolgung von Corona-Fällen in vielen Bereichen quasi aufgegeben worden ist.

