Schießplatz im Stadtwald birgt dunkles Geheimnis aus Nazizeit

Plus Auf dem Schießplatz im Augsburger Stadtwald schlummern nicht nur Munitionsreste im Boden. In der Nazizeit sollen sich dort schreckliche Dinge zugetragen haben, zeigen Recherchen.

Man muss schon genau hinsehen, um die ehemaligen Schießbahnen und Kugelfänge noch zu entdecken. Manchmal muss man sich sogar erst mühsam durchs Unterholz arbeiten. Die Natur holt sich den ehemaligen Militärschießplatz im Haunstetter Wald langsam zurück, doch im Untergrund des Areals im Trinkwasserschutzgebiet schlummern noch Altlasten in Form von Munitions-Überresten. Zwar waren im Trinkwasser bisher nie Verschmutzungen durch Schwermetalle oder andere Schadstoffe nachweisbar, allerdings begrüße man die Pläne zur Beseitigung auf der Schießplatzheide, so die Stadtwerke. Denn: Der nächste Trinkwasserbrunnen liegt nur wenige hundert Meter entfernt.