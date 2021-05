Schild der Familie-Einstein-Straße wurde erst beschädigt und jetzt gestohlen

Zuerst wurde das Schild der Familie-Einstein-Straße in Augsburg verbogen, wenige Tage später sogar komplett geklaut. Spielt die Geschichte der Straße bei den Taten eine Rolle?

Zuerst wurde das Straßenschild der Familie-Einstein-Straße im Augsburger Stadtteil Kriegshaber am vergangenen Wochenende verbogen, jetzt haben Unbekannte die Beschilderung samt Standrohr gewaltsam aus der Verankerung gerissen und weggetragen.

Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Zeuge von Montag auf Dienstag gegen Mitternacht den Vorfall. Demnach haben sich zwei Jugendliche an der Straßenbeschilderung, die an der Ecke Familie-Einstein-Straße / Ramsbergstraße stand, zu schaffen gemacht und diese schließlich aus dem Boden gerissen. Anschließend trugen sie das Schild samt Standrohr in Richtung Osterfeldpark davon.

Familie-Einstein-Straße hieß vormals Langemarckstraße

Die Familie-Einstein-Straße war bislang als Langemarckstraße bekannt. Die Nationalsozialisten hatten die Straße einst nach dem belgischen Ort Langemarck benannt, um einer dort im Ersten Weltkrieg stattgefundenen blutigen Schlacht zu huldigen. Dieser Bezug soll mit der kürzlichen Namensänderung verschwinden. Die Straße trägt nun den Namen der jüdischen Familie Einstein, die wohl seit Anfang des 19. Jahrhunderts in Kriegshaber lebte und sich im Stadtteil auf vielfältige Weise engagierte.

Wie die Polizei auf neuerliche Nachfrage mitteilt, liegen derzeit keine Erkenntnisse darüber vor, ob es bei der Beschädigung einen antisemitischen Hintergrund gebe. Ein Zusatzschild, welches an der Straßenbeschilderung angebracht war und die Geschichte des ehemaligen Straßennamens "Langemarckstraße" erläutert, wurde bei dem Vorfall abgerissen und blieb vor Ort liegen. Der Rest der Beschilderung konnte bislang nicht gefunden werden. Der Sachschaden lässt sich im aktuellen Fall mit einem niedrigen dreistelligen Betrag beziffern.

Schild der Familie-Einstein-Straße gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet unter Tel. 0821/323-2610 um weitere Hinweise zu dem Fall. Die Täter beschreibt sie wie folgt: Beide sind 16 bis 18 Jahre alt und männlich. Einer von ihnen trug eine dunkle Basecap, eine rote Jacke sowie dunkle Jeans. Der zweite hat kurze Haare und war mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze sowie dunklen Jeans bekleidet. (nist)

