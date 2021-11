"Schlag ins Gesicht": Wie Restaurants und Clubs auf Schließungen reagieren

Plus Die verschärften Corona-Regeln in Bayern treffen Augsburgs Gastronomie und Nachtleben hart. Personal und Betreiber stehen vor ungewissen Wochen.

Anfang Oktober schien die Durststrecke für Augsburgs Clubs und Diskotheken beendet. Nach monatelangen Corona-Schließungen sehnten Betreiberinnen und Betreiber ebenso wie das Publikum den Neustart herbei, die Hoffnung auf unbeschwerte Herbstwochen war groß. Jetzt, sieben Wochen danach, hat sich diese Hoffnung zerschlagen. Wegen der verschärften Corona-Lage wird das Nachtleben in Bayern komplett heruntergefahren, Restaurants müssen um 22 Uhr schließen. Personal und Betreiber stehen vor unsicheren Wochen.