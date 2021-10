Augsburg

Schmerz und unerfüllter Kinderwunsch: Augsburgerin gründet Endometriose-Gruppe

Karin Arenz gründet eine Selbsthilfegruppe für Endometriose-Betroffene in Augsburg.

Plus Bis zu 15 Prozent aller Frauen leiden unter Endometriose. Doch bis die Diagnose feststeht, dauert es oft Jahre. Eine junge Augsburgerin will Betroffenen nun helfen.

Von Katharina Funkner

"Ohne Operation hätte es die kleine Maus nicht gegeben", sagt Karin Arenz und blickt liebevoll auf ihr Baby. Lange Zeit konnte die 36-Jährige nicht schwanger werden, doch sie wusste nicht, warum. Erst nach zehn Jahren bekam sie die Diagnose: Endometriose. Schätzungen zufolge leiden acht bis 15 Prozent der Frauen zwischen Pubertät und Wechseljahren darunter, doch die Krankheit wird oft nicht oder nur spät erkannt. Karin Arenz will das ändern und anderen Betroffenen helfen. Mit drei weiteren Frauen gründet sie eine Selbsthilfegruppe in Augsburg. "Ich will mehr Bewusstsein für die Krankheit schaffen und sie enttabuisieren", erklärt sie. Wie hat Karin Arenz die Krankheit erlebt?

