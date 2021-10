Augsburg

vor 33 Min.

Schnelles Internet: Bleibt in Pfersee eine Insel ohne Breitbandausbau bestehen?

Plus Pfersee wird derzeit von der Telekom mit Glasfaser versorgt. Doch in einem Gebiet rechnet sich der Ausbau offenbar nicht. Die Anwohner sind sauer. Was die Stadt sagt.

Von Fridtjof Atterdal

In Pfersee kann man in den kleineren Wohnstraßen gerade jede Menge Straßenbauaktivität erleben. Die Telekom verlegt in dem Stadtteil gerade Glasfaserleitungen und macht den Stadtteil damit fit fürs Digitalzeitalter. Allerdings profitiert nicht ganz Pfersee von den Arbeiten. Der Bereich zwischen Fröbelstraße, Bürgermeister-Bohl- und Leitershofer Straße kommt nicht in den Genuss des schnellen Internets. Dort bleibt erst mal alles beim Alten - offenbar aus wirtschaftlichen Gründen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen