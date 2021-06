Augsburg

vor 32 Min.

Schnelltest-Gutscheine für Kita-Kinder werden in Augsburg zum Ladenhüter

Nur wenige Eltern in Augsburg nehmen bislang in Kitas die Gutscheine mit, für die sie in Apotheken kostenlose Schnelltests bekommen.

Plus Kita-Kinder können kostenlos Selbsttests bekommen - wenn die Eltern es wollen. Die Stadt Augsburg und die katholische Kirche als Träger zahlreicher Einrichtungen spüren aber nur ein geringes Interesse.

Von Andrea Baumann

Im Gegensatz zu Schulkindern benötigen jüngere Mädchen und Jungen in Bayern keinen Corona-Test, wenn sie ihre Kindertagesstätte besuchen wollen. Der Freistaat setzt auf Freiwilligkeit: Seit den Pfingstferien können Eltern in Apotheken gegen Vorlage von Berechtigungsscheinen zwei Selbsttests pro Woche erhalten. Die Gutscheine werden in den Kitas an die Erziehungsberechtigten verteilt. Die Bilanz fällt aber eher ernüchternd aus.

Themen folgen