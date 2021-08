Augsburg

Schnelltests sind wieder gefragt - doch es gibt weniger Anbieter

Plus Corona-Schnelltests haben wegen der steigenden Inzidenz wieder an Bedeutung gewonnen. Einige Anlaufstellen haben den Service bereits eingestellt. Ein Überblick.

Von Katharina Funkner

Seit Montag gelten in Augsburg verschärfte Corona-Maßnahmen und die 3G-Regel (Geimpft, Genesen oder Getestet) ist in Kraft. Dies macht sich auch in den Testzentren und -stationen bemerkbar. Die Bavaria-Apotheke in Lechhausen etwa kann sich vor Anfragen kaum mehr retten. "Wir sind überlaufen", sagt Mitarbeiterin Tanja Reinbold. Aus diesem Grund habe man Montag den ursprünglich vorgesehenen Testzeitraum um eine Stunde verlängern müssen. "Wir merken schon, dass jetzt wieder deutlich mehr Leute zum Testen kommen als in der letzten Zeit", bestätigt auch Elena Baur, eine Mitarbeiterin der Grottenau-Apotheke. Wie in den meisten anderen Pharmazien müssen Testwillige auch hier zuvor einen Termin vereinbaren. Um Zeit zu sparen, werden sie zudem gebeten, die nötigen Unterlagen zuhause auszudrucken und ausgefüllt mitzubringen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

