Schockanrufe: Polizei warnt vor falschem Arzt der Uniklinik

Das Universitätsklinikum Augsburg hat bereits Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Was die Polizei angerufenen Personen rät.

Die Polizei und das Universitätsklinikum Augsburg warnen vor Betrügern. Im gesamten Stadtgebiet Augsburg kam es seit Montag vermehrt zu sogenannten Schockanrufen. Ein falscher Arzt ist am Telefon und versucht, die überwiegend älteren Personen zu verunsichern. Die Polizei gibt Tipps, wie Angerufene mit der Situation umgehen sollen.

Das Universitätsklinikum geht offen mit der Betrugsmasche um. Schon zum dritten Mal in diesem Jahr sorgten Fake-Anrufe, die angeblich aus dem Klinikum kommen, für Unruhe, heißt es: "Diesmal werden Angehörige in Fake-Anrufen darüber informiert, dass Sohn, Tochter oder ein anderes nahes Familienmitglied in das Universitätsklinikum Augsburg eingeliefert worden seien."

Das Universitätsklinikum rät zur schnellen Kontaktaufnahme

Das Universitätsklinikum rät den Angehörigen, dass sie daraufhin unbedingt telefonisch Kontakt mit dem Krankenhaus aufnehmen sollten. Bisher habe man die Ängste und Sorgen der Angehörigen stets beruhigen können. "Aber wir haben die Polizei informiert und erstatten Anzeige gegen unbekannt", sagt eine Sprecherin.

Die Polizei erläutert, wie die Betrüger vorgehen. Sie geben sich als Arzt des Uniklinikums aus und behaupten, dass ein Angehöriger an Corona erkrankt sei und nun wichtige Medikamente benötige. Diese Medikamente müssten jedoch zuvor in bar bezahlt werden. Hinter dieser Masche stecken Betrüger, die meist bei älteren Opfern anrufen, um an deren Geld oder Wertgegenstände zu gelangen.

Das rät die Polizei den angerufenen Personen

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

an unbekannte Personen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

