Augsburg

vor 34 Min.

Schon bald hat Augsburg Tausende neue Hotelbetten

Plus Trotz Corona und der Krise für die Branche entstehen in Augsburg zahlreiche neue Hotels. Auch das größte der Stadt öffnet bald.

Von Andrea Wenzel

235 Zimmer und 510 Betten, verteilt auf sechs Etagen: Im Oktober eröffnet mit dem Leonardo Augsburg direkt an der Wertachbrücke das größte Augsburger Hotel. Das Gebäude fügt sich direkt in die Spitze zwischen Langenmantel- und Schwimmschulstraße ein und ist aufgrund seiner besonderen Form fürs Planungsbüro eine Herausforderung: „Manche Zimmer haben einen ganz besonderen Zuschnitt, beispielsweise mit halbrunden Wänden“, erzählt Hotelmanager Fabian Falzboden. Hier sei die Innenausstattungsfirma mit ihren kreativen Ideen gefragt. Im Musterzimmer, das als einziges bereits komplett fertiggestellt ist, sind bereits Motive mit Bezug zu Augsburg angebracht – solche wird es in all den anderen Räumen auch geben, erzählt der Hotelmanager.

