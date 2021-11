Augsburg

18:00 Uhr

Schon bald legt die Maxstraßen-Managerin in Augsburg los

Plus Sozialwissenschaftlerin Annekatrin Gehre-Horvath soll mithelfen, die großen Probleme in der Maxstraße in den Griff zu bekommen. Diese Voraussetzungen bringt sie mit.

Von Eva Maria Knab

Jetzt steht es fest: Die neue städtische Managerin für die Maximilianstraße ist eine Frau. Sozialwissenschaftlerin Annekatrin Gehre-Horvath wird keine leichte Aufgabe haben. Sie soll mithelfen, unterschiedliche Interessen in dem zentralen historischen Straßenzug zusammenzubringen und bei Konflikten zu vermitteln. Die 34-Jährige ist in Augsburg keine Unbekannte.

