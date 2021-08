Schreckschusspistole zu verschenken: Skurrile Fälle landen vor Gericht

Ein Mann zielt mit einer Waffe auf Verkehrsteilnehmer, eine Frau will die Pistole ihres Mannes verschenken. Augsburger Gerichte hatten mit zwei ungewöhnlichen Fällen zu tun.

„Zu verschenken“ steht auf der Kiste auf dem Gehweg, drin liegen dann Kinderspielsachen, Bücher, Porzellan und mehr. So ist es zumindest in den meisten Fällen. Im vergangenen Januar fand ein Passant aber eine Schreckschusswaffe samt 20 Schuss Munition in einer solchen Kiste in Oberhausen. Nun musste sich eine 35-jährige Hausfrau und Mutter vor Gericht verantworten, die die Pistole ihres Ehemannes zusammen mit dem Kinderspielzeug öffentlich für jedermann zugänglich abgelegt hatte. Und ein weiterer Fall rund um eine Schreckschusspistole beschäftigte jetzt das Gericht.

Zeugen fiel ein Passant auf, der mit einer Pistole herumhantierte, sie riefen die Polizei, die kassierte die täuschend echte Schreckschusswaffe und wollte natürlich wissen, wo sie herkommt. Aus der Geschenkekiste, so die Antwort – und die Polizei stieß so tatsächlich auf die Verursacherin. Es war die nun angeklagte Hausfrau, die ursprünglich aus dem Irak stammt. Sie hatte wegen eines geplanten Umzugs gestöbert und schon einmal allerlei Gegenstände zum Verschenken bereitgelegt. Ja, sie habe die Sachen noch einmal flüchtig angeschaut und das meiste dann in die Geschenkekiste gelegt. Nicht aufgefallen sein will ihr nach Worten von Rechtsanwalt Christian Kwiauka, dass unter den Schachteln jene mit der Pistole ihres Ehemannes war.

Die Schreckschusswaffe war für Silvester gedacht

Er habe diese Schreckschusswaffe für Silvester besorgt, um damit Leuchtmunition für seine vier Söhne zu verschießen. 220 Euro habe er bezahlt, so der Ehemann im Zeugenstand. Weil dann wegen Corona nicht habe geschossen werden dürfen, habe er die Pistole samt Munition im Schrank im Schlafzimmer verstaut, wo auch zahlreiches Spielzeug deponiert gewesen sei. Seine Frau habe von der Pistole nichts gewusst, so der Mann gegenüber Richterin Teresa Freutsmiedl. Ihr fiel es allerdings schwer, dies zu glauben, noch weniger Staatsanwalt Johannes Pausch.

Hatte die Waffe auf diesem Wege unauffällig beseitigt werden sollen? Jedenfalls wollte Staatsanwältin Johanna Thumser dem Wunsch von Rechtsanwalt Kwiauka nicht folgen, seine Mandantin freizusprechen. Laut vorangegangenem Strafbefehl sollte die Angeklagte 2400 Euro zahlen. Schließlich bat die Richterin zu einem Rechtsgespräch mit der Staatsanwältin und dem Verteidiger. Dabei kam man überein, das Verfahren nach Paragraf 153 „Absehen von Strafverfolgung wegen Geringfügigkeit unter der Auflage eines Geldbetrages zugunsten einer gemeinnützigen Organisation“ vorläufig abzuschließen. Die Geldauflage für die Angeklagte wurde auf 450 Euro festgesetzt, die an den Augsburger Zoo zu bezahlen sind. Gegen den Ehemann läuft unabhängig davon ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, weil er die Waffe besorgt hatte, ohne im erforderlichen Besitz eines sogenannten kleinen Waffenscheins gewesen zu sein.

Prozess in Augsburg: Mann zielte aus einem Auto auf Verkehrsteilnehmer

In einem Verfahren vor Richterin Sandra Mayer musste sich dagegen ein 44-jähriger Mann verantworten, der im Oktober 2020 mit seiner Schreckschusswaffe auf der Autobahn 8 bei Zusmarshausen fahrend auf einen anderen Verkehrsteilnehmer gezielt hatte. Daneben, so lautete es in einem 1600-Euro-Strafbefehl, sei der Maurer aus dem württembergischen Ostalbkreis deutlich zu schnell unterwegs gewesen. Mit dem beschränkten Einspruch gegen seinen Strafbefehl wollte der Ungar allerdings nur eines erreichen: Das einmonatige Fahrverbot müsse weg, er brauche den Führerschein für seinen Arbeitsweg. Da aber konnte die Richterin dem Mann nicht helfen. Indem er den im Strafbefehl angegebenen Sachverhalt mit der Pistole eingestehe, auch die Geldauflage akzeptiere, sich aber mit dem Beharren auf seiner Fahrerlaubnis als „unbelehrbar und nicht reuig“ zeige, könne er vom Staatsanwalt nicht erwarten, jetzt besser gestellt zu werden als im Strafbefehl.

Im Gegenteil, üblicherweise werde bei nicht vorliegendem Geständnis sogar eine höhere Strafe gefordert – was Staatsanwalt Johannes Pausch zu fordern beabsichtigte. Rat der Richterin: „Nehmen Sie Ihren Einspruch zurück und lassen Sie Ihr Auto vier Wochen stehen. Danach können Sie sich den Führerschein wieder abholen.“ In diesem Moment schaltete sich die Ehefrau des ohne Rechtsanwalt erschienenen Angeklagten aus dem Zuschauerraum ein, was den 44-Jährigen zu einem kompletten Gesinnungswandel veranlasste. Im nächsten Moment zog er seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurück und übergab der Richterin seinen Führerschein – um diesen möglichst schnell wieder zurückzubekommen. Der Beschluss wurde sofort rechtskräftig.