Schüsse aus Wohnung in Augsburger Innenstadt schrecken Nachbarn auf

Weil sie mehrere Schüsse aus einer nahegelegenen Wohnung gehört hatten, alarmierten Bewohner in der Augsburger Innenstadt die Polizei.

In der Nacht auf Samstag gegen 4.30 Uhr rückte die Polizei im Lauterlech (Jakobervorstadt) an, nachdem sie wegen mehrerer Schüsse in einem Wohnhaus von der Nachbarschaft verständigt worden war. Der 21-jährige Bewohner der nach Zeugenangaben infrage kommenden Wohnung öffnete laut Polizei nach dem Läuten die Tür und stimmte einem Betreten der Wohnung zu.

Dort fanden die Polizisten eine Schreckschusspistole und scharfe Gewehrmunition. Der mit gut 1,5 Promille betrunkene Bewohner und dessen ebenfalls alkoholisierten Gäste bestritten jedoch, Schüsse abgegeben zu haben. Waffe und Munition wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. (nist)