Schüsse im Nebel: Video-Serie zum Augsburger Polizistenmord

Vor zehn Jahren wurde der Polizist Mathias Vieth im Augsburger Siebentischwald erschossen. In unserer Video-Serie gehen wir auf Spurensuche. Was ist in der verhängnisvollen Nacht passiert?

Es ist der 28. Oktober 2011, etwa drei Uhr nachts. Es ist stockdunkel und neblig im Augsburger Siebentischwald. Dann knallt es, Schüsse fallen. Der Polizist Mathias Vieth wird von mehreren Patronen aus einer Pistole und Schnellfeuerwaffen getroffen – und stirbt. Seine Kollegin wird verletzt. Dann ist es still.

