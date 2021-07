Augsburg

12:30 Uhr

Schüsse mit Luftpistole: Projektile schlagen bei 80-jähriger Rentnerin ein

Plus Ein Mann schießt im Augsburger Univiertel mit der Luftpistole von seinem Balkon. Mehrere Projektile landen im Haus gegenüber auf einem Balkon, wo eine 80-Jährige sitzt.

Von Michael Siegel

Plötzlich knallt es an jenem Septemberabend gegen 19 Uhr zwischen den Hochhäusern in der Zeppelinstraße im Augsburger Univiertel. Die 80-jährige Rentnerin auf ihrem Balkon im vierten Stock erschrickt. Ein Schuss? Wieder ein Schuss? Wie schon an beiden Tagen zuvor, an denen es am Wohnzimmer- und am Küchenfenster Einschläge gegeben hatte? Diesmal sieht die Frau, woher das Knallen gekommen ist. Sie macht ein Foto vom Gebäude gegenüber, dann ruft sie die Polizei.

