Augsburg

vor 29 Min.

Schutt des Karolinenstraßen-Brandhauses wird noch heute Nacht abgetragen

Auf dem Augsburger Rathausplatz rollen die Bagger an, um die Trümmer nach dem Brand in der Karolinenstraße zu entfernen.

Plus Immer wieder muss die Feuerwehr zum Brandhaus in der Augsburger Karolinenstraße ausrücken, um Glutnester zu löschen. Nun wird der Schutt aus der Ruine abgetragen.

Am Dienstagabend gibt es nach immer wieder aufflammenden Glutnestern den nächsten Großeinsatz am Brandhaus in der Karolinenstraße. Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) teilte mit, dass man auf einen großen Spezialbagger aus Lagerlechfeld warte, um Schutt aus der Ruine abzutragen und so an die darunter liegenden Glutnester zu gelangen. Die Arbeiten sollten gegen 21 Uhr starten.

