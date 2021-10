Augsburg

Schwache Freibadsaison: Augsburg fehlt eine halbe Million Euro an Einnahmen

Plus Die Corona-Auflagen wirken sich gravierend auf die Zahl der Badegäste in Augsburg aus. Auch bei den Hallenbädern gibt es in dieser Saison Einschränkungen.

Von Michael Hörmann

Wie war der Sommer 2021 in Augsburg? Viele Menschen werden jetzt sagen, "gefühlt" hätte er viel schöner sein müssen. Schaut man auf die Freibäderbilanz des Jahres stellt man fest, dass er zumindest besser gewesen sein muss als im Vorjahr. Die Stadt Augsburg zählte knapp 95.000 Badegäste. Im Jahr 2020 waren es 53.000 Personen. Beide Jahre standen allerdings unter dem Einfluss der Corona-Pandemie, es gab Beschränkungen für Badegäste. Unter anderem war die Zahl der Besucherinnen und Besucher begrenzt, die sich gleichzeitig im Familienbad, Bärenkellerbad und Fribbe aufhalten durften. Neu war, dass in diesem Jahr Kinder und Jugendliche während der Sommerferien freien Eintritt genossen. Das Angebot wurde gut angenommen.

