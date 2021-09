Schwarzfahrer in der Tram hat jetzt jede Menge Ärger

Kontrolleure und Polizei verfolgen den Flüchtigen. Er wird geschnappt. Dabei wird ein verbotener Gegenstand bei dem Mann gefunden.

Am Donnerstag um 12.10 Uhr kontrollierten Prüfer der Augsburger Verkehrsbetriebe einen 21-Jährigen an der Tramhaltestelle Bergstraße, da er zuvor keinen Fahrschein eingelöst hatte. Es gelang ihm, an der Haltestelle zu Fuß zu flüchten.

Die Kontrolleure ließen jedoch nicht locker, verfolgten ihn über mehr als einen Kilometer und verständigten zugleich die Polizei. Schließlich gelang es, den Flüchtigen in der Ulrich-Hofmaier-Straße zu stellen, teilt die Polizei mit.

Bei der Kontrolle wird ein Teleskopschlagstock gefunden

Bei der folgenden Kontrolle fanden die Einsatzkräfte beim 21-Jährigen zudem einen Teleskopschlagstock, wobei das Mitführen verboten ist. Er muss sich nun wegen Erschleichen von Leistungen sowie einem Verstoß nach dem Waffengesetz verantworten. (möh)