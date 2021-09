Schwerer Unfall beim Stadtmarkt: Polizei sucht Zeugen

Nach dem Zusammenstoß mit einem Radfahrer ist ein 57-jähriger Fußgänger weiter in einem kritischen Zustand.

Wie berichtet kam es am Dienstag gegen 18.10 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 26-jährigen Radfahrer, der den rechten Radweg der Fuggerstraße in Richtung Kennedy-Platz befuhrt, und einem 57-jährigen Fußgänger, der auf der Höhe des Stadtmarktes laut Polizei unvermittelt auf den Radweg trat. Die beiden Verkehrsteilnehmer stießen mit den Köpfen zusammen. Der Fußgänger blieb bewusstlos liegen, musste notärztlich versorgt werden und kam mit schweren Verletzungen in die Uniklinik Augsburg. Sein aktueller Zustand ist nach wie vor kritisch. Der 26-jährige Radfahrer erlitt einen Schock und kam ebenfalls mit dem Rettungsdienst in die Uniklinik. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde ein Gutachter zur Klärung des Unfallherganges hinzugezogen. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Ersthelfer, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0821/323-2110 zu melden. (ziss)