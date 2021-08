Augsburg

19:00 Uhr

Seit 35 Jahren auf Tour: Das ist die Augsburger Why Not Band

Foto: Why Not Band

Alwin Rainer, Hans Haller, Babs Adamczuk, Claus Gstatter, Wolfgang Graf und Joachim Adamczuk (von links) sind die Why Not Band aus Augsburg.

Plus Die Augsburger Why Not Band kann seit Jahrzehnten auf ihre treuen Fans zählen. Die nehmen teils sogar eine lange Anfahrt auf sich.

Von Diana Zapf-Deniz

Seit 35 Jahren tourt die Augsburger Why Not Band durch Bayern mit Abstechern in den Norden der Republik und ins Ausland. Genauso lange spielen sie leidenschaftlich vor allem eins: Countrymusik. Auf die Frage, ob Country heute überhaupt noch gefragt sei, antworten die Bandmitglieder mit Ja. "Wir haben mit unserer Spartenmusik immer gut zu tun."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen