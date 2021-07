Augsburg

06:30 Uhr

Seit Jahren zu: Wäre das Römische Museum beim Freistaat besser aufgehoben?

Plus Das Römische Museum in Augsburg ist seit acht Jahren zu, eine Neueröffnung ist nicht in Sicht. Könnte eine Verstaatlichung die Modernisierung voranbringen?

Von Eva Maria Knab

Ein neuer Sensationsfund aus der Römerzeit in Augsburg rückt ein altes Problem in den Blick: Das Römische Museum ist seit über acht Jahren geschlossen. Wann es wieder aufmachen kann, ist nicht absehbar. Leser unserer Zeitung fragen sich jetzt, ob das städtische Museum an den Freistaat abgegeben werden kann, um es auf diese Weise schneller sanieren und ausbauen zu können. Ein Vorbild könnte die Augsburger Staats- und Stadtbibliothek sein, bei der diese Lösung geklappt hat. Was hält die Stadtregierung von dem Vorschlag?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen