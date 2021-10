Shared Space: Kann "sozialverträgliches Verkehrschaos" der Maxstraße helfen?

Plus Wissenschaftlerin Karin Thieme plädiert für ein "Shared-Space-Modell" in Augsburgs Maxstraße: Autos werden nicht ausgesperrt, Fußgänger und Radlern erhalten gleiche Rechte.

Viel Autoverkehr, kaum Grün, betrunkene Partygänger und ein Gewaltexzess: Frau Professor Thieme, es haben sich schon viele zu Wort gemeldet, wie man die Probleme der Augsburger Maximilianstraße lösen sollte - warum nun auch Sie?