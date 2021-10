Shopping-Night: Auch 2021 fällt die Einkaufsnacht in Augsburg aus

Die Shopping-Night in Augsburg muss auch 2021 auf eine Neuauflage verzichten. Die Veranstaltung war stets der inoffizielle Startschuss für das Weihnachtsgeschäft.

Die Großveranstaltung ist nicht nur in Augsburg bekannt und beliebt. Die Shopping-Night, also die lange Einkaufsnacht, findet traditionell am Freitag vor dem ersten Adventswochenende statt. Geschäfte können an diesem Abend bis Mitternacht öffnen. Gleiches galt in der Vergangenheit für den Augsburger Christkindlesmarkt. Im Corona-Jahr 2020 waren Christkindlesmarkt und lange Einkaufsnacht ausgefallen. Im Jahr 2021 soll der Christkindlesmarkt zwar wieder stattfinden, die Shopping-Night, zu der zehntausende Besucherinnen und Besucher kamen, fällt dagegen ein zweites Mal ersatzlos aus. Was sind die Gründe?

So wird die Absage der Augsburger Shopping-Night 2021 begründet

Die erneute Absage wird von Ekkehard Schmölz, Leiter der Stadtmarketinggesellschaft, auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Die Shopping-Night wird von Augsburg-Marketing organisiert und beworben. Dass es in diesem Jahr keine Neuauflage gebe, sei bedauerlich, so Schmölz. Er informiert: "Die Stadt Augsburg hat bereits vor einigen Wochen bei der zuständigen Genehmigungsbehörde eine Voranfrage gestellt." Zuständig für die Genehmigung ist die Regierung von Schwaben. Die Stadt ist Antragstellerin. Bei Sonderöffnungszeiten (Geschäfte dürfen bis Mitternacht öffnen) braucht es einen Anlass. Dies war in früheren Jahren die "Nacht der 1000 Lichter" in der Augsburger Altstadt.

48 Bilder Shopping Night und Lichterfest zogen 2019 tausende Besucher nach Augsburg Foto: Klaus Rainer Krieger

Die Idee, eine Shopping-Night im Jahr 2021 zu veranstalten, war vorhanden. Doch frühzeitig hätten die Signale darauf gedeutet, dass es keine Genehmigung gegeben hätte. Schmölz sagt: "Aufgrund der aktuellen Corona-Lage, war seitens der Stadt zu hören, wäre uns wohl heuer keine Shopping-Night zugestanden."

Die Premiere der Einkaufsnacht fand im Jahr 2006 in Augsburg statt

Die lange Einkaufsnacht war inoffizieller Startschuss für das Weihnachtsgeschäft. Zum Programm gehörte stets die Aktion "Nacht der 1000 Lichter" in der Altstadt. Nicht allein die vielen Besucher waren von der langen Einkaufsnacht angetan. Eine positive Resonanz sei auch von den Händlerinnen und Händlern gekommen, sagt Heinz Stinglwagner von Augsburg Marketing: "Nicht ohne Grund nehmen sämtliche Händler der Innenstadt daran teil, auch wenn es für inhabergeführte Geschäfte einen nicht unerheblichen Mehraufwand bedeutet. Aber es lohnt sich eben für sie." Die erste Einkaufsnacht in Augsburg fand im Jahr 2006 zur Fußball-Weltmeisterschaft statt.

Die Shopping-Night fällt aus. Eine andere Großveranstaltung war dagegen am Wochenende in Augsburg über die Bühne gegangen. Zu den Light Nights kamen an den drei Abenden nach Schätzungen der Organisatoren zehntausende Menschen in die Augsburger Innenstadt.

