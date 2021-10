Augsburg

Shopping-Night: Auch 2021 fällt die lange Einkaufsnacht in Augsburg aus

Plus Die Shopping-Night in Augsburg muss auch 2021 auf eine Neuauflage verzichten. Die Veranstaltung war zuvor stets der inoffizielle Startschuss für das Weihnachtsgeschäft.

Von Michael Hörmann

Die Großveranstaltung ist nicht nur in Augsburg bekannt und beliebt. Die Shopping-Night, also die lange Einkaufsnacht, findet traditionell am Freitag vor dem ersten Adventswochenende statt. Geschäfte können an diesem Abend bis Mitternacht öffnen. Gleiches galt in der Vergangenheit für den Augsburger Christkindlesmarkt. Im Corona-Jahr 2020 waren Christkindlesmarkt und lange Einkaufsnacht ausgefallen. Im Jahr 2021 soll der Christkindlesmarkt zwar wieder stattfinden, die Shopping-Night, zu der zehntausende Besucherinnen und Besucher kamen, fällt dagegen ein zweites Mal ersatzlos aus. Was sind die Gründe?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

