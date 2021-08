Sicherheitsschuhe führen auf Spur eines Ladendiebes

Auffällig verhielt sich ein 21-Jähriger in einem Baumarkt in Lechhausen. Eine Angestellte war aufmerksam.

Am Dienstagmittag beobachtete eine Angestellte eines Baumarktes in der Südtiroler Straße einen 21-Jährigen, der sich auffällig verhielt. Der 21-Jährige nahm verschiedene Geräte aus den Verpackungen und zog sich zudem ein neues Paar Sicherheitsschuhe an, welche er mit dem Dreck seiner alten Schuhe "tarnte". Als der 21-Jährige das Geschäft verließ, ohne irgendwelche Waren zu bezahlen, wurde er angehalten und die Polizei hinzugezogen.

Der junge Mann hatte auch eine kleine Menge Marihuana dabei

Letztendlich konnten beim 21-Jährigen gestohlene Waren im Wert von über 700 Euro festgestellt werden, darunter auch die besagten Sicherheitsschuhe. Bei seiner Durchsuchung kam dann auch noch eine geringe Menge an Marihuana zum Vorschein. Der 21-Jährige muss sich nun wegen des Ladendiebstahls sowie dem Besitz von Betäubungsmitteln verantworten.

