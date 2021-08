Augsburg

19:30 Uhr

Sie machen mit ihren Museen die Vergangenheit lebendig

Marianne Schuber vermittelt in ihrem Oberhauser Museumsstüble Stadtteilgeschichte in Wohnzimmeratmosphäre.

Plus Corona hat auch die Augsburger Heimatmuseen ausgebremst. Marianne Schuber, Josef Grimm und Rudolf Simm erzählen vom Neustart ihrer kleinen "Schatzkammern" und von Zukunftsplänen.

Von Andrea Baumann

In den Ferien hat Marianne Schuber ihr Oberhauser Museumsstüble seit jeher geschlossen. Diese Zäsur ist die Hausherrin gewohnt, als Buchautorin und leidenschaftliche Kleingärtnerin wird der 88-jährigen Historikerin die Zeit ohnehin selten lang. Anders erging es ihr beim jüngsten Lockdown, als sie vom Herbst bis zum Frühsommer wegen der Corona-Beschränkungen keine Gäste in ihrem kleinen Museum in der Zollernstraße empfangen durfte. "Ich habe die Leute so vermisst", gibt die promovierte Historikerin zu. Alleine habe sie es in den leeren Räumen nicht ausgehalten und deshalb sei aus dem Vorsatz, während der pandemiebedingten Schließung alles in Ordnung zu bringen, auch nichts geworden.

