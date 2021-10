Sie verliebte sich in ihren Mann - und in die bayerische Tracht

Plus Die Lechhauserin Marianne Hinterbrandner erhält für ihr Engagement bei den bayerischen Trachtlern eine hohe Auszeichnung. Dabei hatte die heute 75-Jährige mit dem Thema früher nichts am Hut.

Die kleine Medaille wirkt unscheinbar. Doch Marianne Hinterbrandners Herz beginnt zu klopfen, wenn sie diese in Händen hält. "Die Lehrer-Vogel-Medaille ist die höchste Auszeichnung, die die bayerischen Trachtler vergeben können." Seit Kurzem zählt die 75-jährige Lechhauserin zu den wenigen Menschen im Freistaat, denen diese Ehre zuteil wurde. Das Ehrenzeichen wurde ihr für ihre vielfältigen Verdienste verliehen. Viele Jahre managte sie den altbayrisch-schwäbischen Gauverband mit seinen rund 40 Mitgliedsvereinen und auch der Oberbayerische Volkstrachtenverein Lechhausen wäre ohne Marianne Hinterbrandner undenkbar. Dabei wurde ihr die Liebe zur Tracht nicht in die Wiege gelegt.