Augsburg

vor 16 Min.

Silvano Tuiach kämpft sich nach dem Lockdown zurück auf die Bühne

Plus Kabarettist Silvano Tuiach startet im Augsburger Spectrum mit seinem neuen Solo-Programm. Den Lockdown hat er nur aus einem Grund überstanden.

Von Miriam Zissler

Die Pandemie hat Silvano Tuiach eine lange Zwangspause beschert. Am 8. März 2020 trat er letztmals in Bobingen auf, dann kam der Lockdown und der Kabarettist musste Corona-Hilfen in Anspruch nehmen, um über die Runden zu kommen. "Ich bekomme nur eine kleine Rente. Ohne die Beihilfen vom Staat hätte ich nicht überleben können", sagt der 71-Jährige. Nun sind Auftritte vor Publikum wieder möglich und Tuiach tritt mit einem neuen Solo-Programm an, das "Grad mit Fleiß!" heißt. Damit sendet er auch eine Botschaft ans Publikum, und die ist vor allem im Hinblick auf den Klimawandel und Bundeskanzlerin Angela Merkel sehr kritisch.

