Augsburg

vor 16 Min.

Silvester rückt näher: Gibt es 2021 in Augsburg ein Böllerverbot?

So war es im Jahr 2019: Der Blick in der Silvesternacht auf die Maximilianstraße. Vom Böllerverbot war nichts zu merken.

Plus Münchens OB will das Silvesterfeuerwerk wegen der Corona-Lage unterbinden. In Augsburg wird auch darüber diskutiert, man sieht aber nur begrenzten Spielraum.

Alle Jahre wieder stellt sich in Augsburg die Frage: Werden Raketen und Böller in der Silvesternacht erlaubt? Das Thema beschäftigte dieses Jahr auch die Anwesenden der Bürgerversammlung im Oktober. Sie forderten in einem Antrag ein erweitertes Böllerverbot für das Stadtgebiet und stattdessen eine Lasershow. In München gibt es auch Debatten: Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) spricht sich für eine Absage des Feuerwerks aus. Angesichts der dramatischen Lage auf den Intensivstationen plane er Maßnahmen, um die Situation nicht weiter zu verschärfen. Reiter sagt: "Wahrscheinlich wird in München gar nicht geknallt. Das habe ich fest vor, das Thema Feuerwerk und Böller in München dieses Jahr nicht mehr zu machen." Wie ist es in Augsburg?

