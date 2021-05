Augsburg

19:35 Uhr

Sinkende Corona-Inzidenz: Wann kommen Lockerungen in Augsburg?

Plus Die Corona-Inzidenz liegt in Augsburg knapp unter 100 - der Abwärtstrend scheint stabil. Doch ob Lockerungen kommende Woche möglich sind, ist noch ungewiss.

Von Stefan Krog

In Augsburg könnte es ab kommender Woche Lockerungen beim Handel und eine Öffnung von Außengastronomie und Freibädern geben. Die Chancen dafür scheinen zu steigen, nachdem der Inzidenzwert am Donnerstag den zweiten Tag in Folge bei unter 100 lag - bei 95,4 laut Robert-Koch-Institut. Eine Unterschreitung an fünf aufeinanderfolgenden Tagen ist die Voraussetzung für Lockerungen, die dann am übernächsten Tag in Kraft treten. Das Gesundheitsamt rechnet mit weiter sinkenden Zahlen - will aber auch kleinere Ausreißer nach oben nicht ausschließen.

Themen folgen