Sinkende Inzidenz: Kitas öffnen mit eingeschränktem Betrieb

Da die Inzidenz in Augsburg stabil unter 100 liegt, dürfen alle Kinder zurück in ihre Krippen, Kindergärten, Vorschulen oder Horte. Die Stadt empfiehlt eine gestaffelte Rückkehr.

Aufgrund der sinkenden Inzidenzwerte in Augsburg treten auch im Kita-Bereich Lockerungen in Kraft: Seit Dienstag dürfen alle Kinder der Krippen, Kindergärten, Vorschulen und Horte zurück in die Kindertagespflege und in organisierte Spielgruppen. Sie können in festen Gruppen und bei den städtischen Kitas zu den reduzierten Öffnungszeiten von 8 bis 16 Uhr am eingeschränkten Regelbetrieb teilnehmen, teilt die Stadt mit.

Kinder sollen in Augsburg gestaffelt in die Kindertagesstätten zurückkehren

Die Erziehungsberechtigten werden gebeten, im Vorfeld Rücksprache mit ihrer Kita-Leitung zu halten, um die Kinder zeitlich gestaffelt aufnehmen zu können, heißt es seitens der Stadt. Dies auch, um jedem Kind, das lange Zeit nicht mehr in der Einrichtung war, die Rückgewöhnung zu erleichtern. Die Stadt bedauere, dass aufgrund der Pandemie-Situation aktuell geltende Regelungen nur sehr kurzfristig bekannt gegeben werden könnten. Das Amt für Kindertagesbetreuung informiere die hiesigen Einrichtungen jedoch stets unverzüglich über etwaige Neuerungen, heißt es. (ziss)

